Капитан «Мальме» назвал причину поражения от «Зенита» в матче Лиги чемпионов

Капитан шведского «Мальме» Андерс Кристиансен высказался о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» (0:4), передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты. Но после того как они забили второй мяч, а мы остались вдесятером, все свелось к тому, чтобы не пропустить больше. Мы пропустили, и это было необязательно», — сказал Кристиансен.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Мальме» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о победе сине-бело-голубых в матче Лиги чемпионов против шведского «Мальме».