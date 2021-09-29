Экс-игрок «Зенита»: «Мальме» попал не в тот турнир

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о победе сине-бело-голубых в матче Лиги чемпионов против шведского «Мальме», передает «Чемпионат.com».

«В «Мальме» заблудились, не в свой турнир попали. «Зенит» использовал своё преимущество. Это хорошо, но соперник явно не из этого турнира. «Зенит» победил на классе», — сказал Канищев.

На девятой минуте счет в матче открыл игрок сине-бело-голубых Клаудиньо. В самом начале второго тайма упрочил преимущество хозяев Далер Кузяев. В конце матче Алексей Сутормин и Вендел установили окончательный счет на табло.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев оценил игру петербургского «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».