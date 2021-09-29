Вратарь «Шерифа» побил рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

Вратарь молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис установил рекорд Лиги чемпионов в матче второго тура группового этапа турнира против мадридского «Реала».

Встреча, которая состоялась в Испании, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шерифа». Голкипер команды совершил 11 сэйвов. Это лучший показатель за всю историю Лиги чемпионов среди всех вратарей, которые вместе со своими командами обыгрывали мадридский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

До этого рекорд принадлежал двум игрокам — голкиперу ЦСКА Игорю Акинфеева и экс-вратарю «Милана» Диде. Оба обыгрывали «Реал» в рамках Лиги чемпионов, совершив восемь спасений за матч. Дида сделал это в 2009 году, а Акинфеев — в 2018-м.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».