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«Шериф» посмеялся над «Реалом» после победы в Лиге чемпионов

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РИА Новости

Молдавский «Шериф» посмеялся над мадридским «Реалом» после победы во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на испанском стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой молдавского клуба со счетом 2:1. После этого в социальных сетях «Шериф» опубликовал свою эмблему, которую молдавский клуб украсил короной, позаимствованной с логотипа «Реала».

«Без комментариев», — именно так подписана публикация.

Некоторые испанские издания уже назвали это издевательством.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

Ранее сообщалось, что болельщик молдавского «Шерифа» дал смелое и затратное по деньгам обещание своей супруге на тот случай, если команда не проиграет мадридскому «Реалу».

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Футбол. Лига чемпионов
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