Медведева поддержала Милохина после падения на шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала тиктора Даню Милохина после падения во время исполнения номера на шоу «Ледниковый период».

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами все хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, все получится! Верю в тебя», — написала Медведева в Stories Instagram.

Милохин уронил во время исполнения номера Медведеву. Портал Super.ru опубликовал видеоролик, на котором видно пара неудачно выполнила поддержку. Милохин не смог удержать партнершу, в результате оба ударились об лед. при этом они не получили серьезных повреждений, хотя сам тиктокер ударился головой об лед.

Ранее сообщалось, что Милохин иронично отреагировал на свое падение во время исполнения номера в проекте «Ледниковый период». В Stories Instagram тиктокер опубликовал фотографию, где он стоит на футбольном поле в позе Криштиану Роналду, похожей на букву «Л». На снимок были добавлены также буквы «О» и «Х».

Медведева призналась, что перед первой тренировкой с Даней Милохиным, вместе с которым она выступит в новом сезоне «Ледникового периода», она имела некоторые опасения. Она поделилась, что что у нее были сомнения по поводу способностей партнера в фигурном катании.