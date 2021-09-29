Футболисты избили арбитров в матче любительского первенства

Поединок любительского первенства России (III дивизион, зона ЮФО/СКФО) между командами «Ангушт» (Назрань) и «Энергетик» (Прохладный) закончился массовой дракой, участниками которой стали футболисты, судьи и болельщики. Об этом сообщает пресс-служба Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.

На 88-й минуте встречи в ворота команды из Назрани был назначен штрафной удар. Игрок команды Бекхан Алиев позволил себе нецензурно высказаться в адрес главного арбитра встречи Сергея Смирнова, за что был удален с поля. Уходя игрок бросил снятый с руки бинт в помощника судьи.

После того, как матч был закончен, футболисты «Ангушта» подошли к судьям, и завязалась потасовка. Магомед Балаев дважды ударил арбитра в лицо, Руслан Зязиков бил ногой и рукой, а Бекхан Алиев повалил помощника арбитра Виталия Наумова на землю и бил его ногами. Драку разняла полиция, однако инцидент на этом не был исчерпан. Запасной игрок «Ангушта» Сафарбек Мархиев спровоцировал конфликт с соперниками, после чего на поле появились фанаты.

В итоге КДК Союза федераций футбола ЮФО и СКФО дисквалифицировал Алиева на два года, Балаев и Зязикова были отстранены на один год, Мархиева, а также игроков «Энергетика» Алана Аслануко и Артема Орсаева отстранили на шесть матчей.