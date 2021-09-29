«Шериф» повторил повторил достижение «Ювентуса», «Арсенала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Молдавский «Шериф», который 28 сентября сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1, повторил достижение туринского «Ювентуса», лондонского «Арсенала» и английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Только этим командам удалось выиграть в своем первом матче против «Реала» в Мадриде в рамках Лиги чемпионов за всю историю турнира. «Ювентус» сделал это в 1962 году, «Арсенал» — в 2006-м, а «Ливерпуль» — в 2009-м.

«Шериф» и «Реал» встретились в Мадриде в рамках второго тура группового этапа турнира. На 25-й минуте узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».