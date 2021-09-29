Выступающий в паре с Медведевой Милохин посмеялся над собой после падения

Тиктокер Даня Милохин иронично отреагировал на свое падение во время исполнения номера в проекте «Ледниковый период».

В Stories Instagram тиктокер опубликовал фотографию, где он стоит на футбольном поле в позе Криштиану Роналду, похожей на букву «Л». На снимок были добавлены также буквы «О» и «Х».

Милохин выступает в паре с двукратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Милохин уронил во время исполнения номера Медведеву, которая является его партнером по проекту «Ледниковый период». Портал Super.ru опубликовал видеоролик, на котором видно пара неудачно выполнила поддержку. Милохин не смог удержать партнершу, в результате оба ударились об лед. при этом они не получили серьезных повреждений.

Ранее Медведева призналась, что перед первой тренировкой с Даней Милохиным, вместе с которым она выступит в новом сезоне «Ледникового периода», она имела некоторые опасения. Она поделилась, что что у нее были сомнения по поводу способностей партнера в фигурном катании.