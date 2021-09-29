«Шериф» возглавил группу Лиги чемпионов, в которой играют «Реал» и «Интер»

Молдавский «Шериф» возглавил группу D в Лиге чемпионов, где также играют мадридский «Реал». миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шерфи» набрали по одному баллу.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» на выезде на «Сантьяго Бернабеу» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В первом туре «Реал» в гостях оказался сильнее «Интера» со счетом 1:0. Молдавский клуб в гостях уверенно переиграл донецкий «Шахтер» (2:0).

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».