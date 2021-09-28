Журова: я на Загитову как на ведущую «Ледникового периода» не смотрю

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я на Загитову как на ведущую не смотрю. Я воспринимаю ее как олимпийскую чемпионку, популярную девушку, на которую смотрят миллионы поклонников. И она учится быть ведущей. Это важно, потому что когда в свое время Ирина Слуцкая начала работать в «Ледниковом периоде», к ней тоже было много вопросов от профессиональных ведущих.

Конечно, они не мастера ведения телеэфира, но зато они мастера в спорте и на льду. Все их знают и ассоциируют с фигурным катанием. И это намного важнее, чем как они в этот момент говорят. Они всему еще научатся. По окончании сезона Алина достаточно хорошо справлялась со своими обязанностями. Хотя, безусловно, в первый раз она очень сильно волновалась.

Они не учились этому. Ее умение вырабатывалось на практике. Мне кажется, в данный момент к Алине возникает намного меньше вопросов, чем когда она только начинала быть ведущей. Но их и не может не возникать — она все же непрофессиональная ведущая», — сказала Журова «Газете.Ru».

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