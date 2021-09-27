Слуцкая приняла сторону Кабаевой в ее конфликте с Утяшевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о конфликте олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и двукратной победительницы первенств Европы Ляйсан Утяшевой.

После судейского скандала на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Утяшева заявила, что израильтянка Линой Ашрам «вырвала у российской спортсменки» Дины Авериной победу на Олимпиаде — 2020 в Токио. В ответ Кабаева сказала, что чемпионка Европы «не имеет никакого права комментировать позорное и несправедливое судейство».

«Начнем с того, что Ляйсан в отличии от Алины никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Ее высшее достижение – чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала.

А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории», — написала Слуцкая в Instagram.

Бывшая фигуристка отметила, что звание заслуженного мастера спорта Утяшевой подарила Ирина Винер-Усманова «на день рождения».

«И исходя из этой реальности, надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны. «И дело не в грусти из-за поражения россиянок», а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения», — добавила Слуцкая.

После завершения соревнований на Олимпиаде Аверина заявила о несогласии с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Кабаеву назвали достойной заменой Винер-Усмановой.