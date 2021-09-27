«Спартак» может быть наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Федуна

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московского «Спартака» в матче девятого тура чемпионата страны против «Уфы», сообщает РИА «Новости»https://rsport.ria.ru/20210927/futbol-1751981938.html

«Мы получили рапорт по итогам матча «Спартака» и «Уфы». В нем есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча между «Спартаком» и «Уфой», прошедшая в Москве 25 сентября, завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. Во время игры фанаты столичной команды допускали нецензурные скандирования в адрес своей команды, руководства клуба и владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 13 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее фанаты московского клуба устроили акцию протеста во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Болельщики на первых минутах поединка отвернулись спиной к полю.