Наставник «Сочи» — о поражении от «Краснодара»: хотел поменять всех футболистов

Наставник «Сочи» Владимир Федотов высказался о поражении от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Если бы было 10 замен, можно было бы менять всех. Будем думать, как так получилось. Мы не видели никаких предпосылок к такому разобранному состоянию», — сказал Федотов.

Напомним, что к 75-й минуте встречи подопечные Виктора Гончаренко остались на поле вдевятером после удаления Уроша Спаича и Александра Черникова.

«Краснодар» победил со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.

Ранее Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц ответили на критику гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес судейства матча с «Сочи».