Бывший наставник «Зенита»: я всегда был плохим тренером

Бывший наставник петербургского «Зенита» Лучано Спалетти, тренирующий сейчас итальянский «Наполи», рассказал о своем подходе к работе, передает CalcioNapoli24.it.

«Нам нужны игроки, которые готовы проливать кровь за футболку. Я всегда был довольно плохим игроком и довольно плохим тренером, но я работал с утра до вечера. С таким отношением мне удавалось выигрывать трофеи», — сказал Спалетти.

1 июля Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, который покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушел в «Фиорентину».

В прошедшем сезоне Серии А неаполитанцы заняли пятое место, набрав 77 очков. В последнем туре они уступили четвертую строчку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, туринскому «Ювентусу».

В текущем турнире «Наполи» занимает первое место, имея в активе 18 баллов.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита», а ныне наставник итальянского «Наполи» Лучано Спеллетти разделил команду на две группы и заставил участвовать в перетягивании каната во время тренировки.