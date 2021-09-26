Тренер сборной России по мини-футболу — о вылете с ЧМ: Аргентина была сильнее духом

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал вылет сборной России с чемпионата мира — 2021 после поражения от Аргентины в 1/4 финала.

«Чемпионат мира для нас закончился, итоги его неудачные. Команда работала до последних секунд. Парни сражались изо всех сил. Были близки, но не сложилось. Значит аргентинцы были в чем-то сильнее. Например, духом, которого нам и не хватило в некоторых эпизодах. Обидно уступать в таких играх, когда имеешь преимущество в концовке, но упускаешь его.

Да, серия пенальти – это прежде всего психология и дух. Чемпион должен быть в себе уверен — выходить и вколачивать. Мы должны были проявить более твердый характер и стойкость», — цитирует специалиста официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Южноамериканская команда победила в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время закончилось ничьей 1:1.

В другом четвертьфинальном матче сборная Бразилии оказалась сильнее марокканцев со счетом 1:0. 27 сентября в матчах за выход в полуфинал сойдутся Испания и Португалия, а также Иран с Казахстаном.

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве. Турнир начался 12 сентября, а финальная игра пройдет 3 октября. В турнире принимают участие 24 сборных. Чемпионат мира проходит на трех стадионах.

Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Аргентина — 1:1 (4:5 п)

Голы: 1:1 — Леандро Куццолино (25), 1:1 — Артем Антошкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий предложил провести в России чемпионат мира по футболу.