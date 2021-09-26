Россия проиграла Аргентине по пенальти в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Сборная России в серии пенальти уступила Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2021 по мини-футболу со счетом 1:1 (4:5 п).

На 25-й минуте встречи аргентинец Леандро Куццолино пробил со штрафной удар мимо стенки и вратаря. На 35-й минуте Артем Антошкин в падении опередил вратаря и занес мяч в ворота.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другом четвертьфинальном матче сборная Бразилии оказалась сильнее марокканцев со счетом 1:0. 27 сентября в матчах за выход в полуфинал сойдутся Испания и Португалия, а также Иран с Казахстаном.

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве. Турнир начался 12 сентября, а финальная игра пройдет 3 октября. В турнире принимают участие 24 сборных. Чемпионат мира проходит на трех стадионах.

Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Аргентина — 1:1 (4:5 п)

Голы: 1:1 — Леандро Куццолино (25), 1:1 — Артем Антошкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий предложил провести в России чемпионат мира по футболу.

Напомним, Россия принимала мировое первенство в 2018 году.