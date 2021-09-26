«Ростов» проиграл в первом матче после отставки Семина

«Ростов» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для ростовчан это был первый матч после отставки Юрия Семина с поста главного тренера команды.

У победителей забитыми мячами отметились Виталий Лысцов и Игорь Колыванов. У «Ростова» гол на счету Дмитрия Полоза.

«Ростов» с шестью очками на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» после девяти туров на девятой строчке с 12 очками. В следующем туре грозненцы на своем поле примут московский «Спартак» 3 октября, а «Ростов» в этот же день сыграет на выезде против столичного «Локомотива».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий смотрел матч своей команды с московским «Динамо» на трибуне рядом с баннером в поддержку столичного клуба: «Мы верим в бога, Россию и «Динамо».

Матч «Динамо» — «Рубин» закончился победой москвичей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.