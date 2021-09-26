Экс-тренер «МЮ» Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб.

Напомним, в первой игре после возвращения в Английскую премьер-лигу (АПЛ) форвард забил два мяча в ворота «Ньюкасла» (4:1).

«Это фантастика, невероятно. В тот день он был как Цезарь, въезжающий в Рим после победы. Пришел, увидел, победил.

Болельщиков «МЮ» было под миллион, если считать людей на улице. В детстве он очень быстро всему учился. Говорили, что он много симулирует, но он шел на защитников и атаковал с невероятной скоростью. А что касается голода до голов — он родился с ним», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду провел два матча, забив три мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, до скольки лет будет играть Криштиану Роналду.