Быстров — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: Дзюба нарисовал пенальти, это его хитрости

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров, говоря в эфире «Матч Премьер» об эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:2), заявил, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба «нарисовал пенальти».

«Нельзя ставить такие пенальти. Артем мог нарисовать – он за это и получил приз лучшего игрока матча, забил гол и нарисовал пенальти, – но это его хитрости, а судьи...

Формально есть касание. Но ты же должен понимать, если у тебя нога оторвана от земли, попадают в пятку – это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен на попу (в оригинале использовано более грубое слово. - «Газета.Ru») падать моментально. Если бы реально сбивали – да, а так – нельзя», — сказал Быстров.

Ранее бывший футбольный судья Игорь Федотов заявил, что Артем Дзюба, «как всегда, притворился дельфином».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.