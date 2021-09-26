Экс-арбитр Федотов — о пенальти «Зенита»: Дзюба, как всегда, притворился дельфином

Бывший футбольный судья Игорь Федотов, комментируя назначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:2), заявил, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба, «как всегда, притворился дельфином». Слова Федотова передает «Чемпионат».

«Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбу, а тот захотел упасть – и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином. ВАР в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание – вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет», – сказал Федотов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее комментатор Геннадий Орлов призвал Дзюбу закончить карьеру в «Спартаке».