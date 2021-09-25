Экс-президент «Спартака» Червиченко: у красно-белых нет шансов в игре с «Наполи»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые обыграли «Уфу» со счетом 2:0, передает «Чемпионат.com».

«Эта победа сможет успокоить фанатов до матча с «Наполи». Перед матчем с «Наполи» не просто опасения, а там даже шансов не будет», — сказал Червиченко.

На третьей минуте счет в матче открыл Эсекьель Понсе. За 15 минут до перерыва окончательный счет установил Квинси Промес.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» располагается на 13-м месте, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Клуб из Башкортостана встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

С «Наполи» красно-белые сыграют 30 сентября.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил игру московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы»