Скаут чемпионата Италии: Кокорин безропотно принял статус запасного игрока

Скаут Серии А Алекс Великих высказался о перспективах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянском клубе.

«Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно пытается встроить россиянина в свои схемы, сделать все, чтобы оправдать инвестицию в его переход. Однако очевидно, что «фиалки» делают в атаке ставку на Влаховича, а все остальные форварды лишь подменяют его.

В этом статусе Кокорин подходит «Фиорентине». С одной стороны, у него есть международный опыт. С другой — он безропотно принял статус запасного игрока и не требует места в старте», — приводит слова Великих «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин ни разу не коснулся мяча в матче с миланским «Интером» (1:3). Футболист вышел на поле на 84-й минуте встречи.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».