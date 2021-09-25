Мостовой рассказал, что нужно сделать в «Спартаке» в случае поражения от «Уфы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, говоря о предстоящем матче Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уфой», заявил, что в случае поражения красно-белых в клубе нужно будет сделать коренные перемены. Слова Мостового передает «Спорт-Экспресс».

«Как я говорил перед предыдущей игрой «Спартака», ему уже уступать некуда. Позади не Москва, а целый стадион. Я просто не пойму, если «Спартак» не обыграет «Уфу». Вроде бы и по игре все идет, но команда не набирает очки, и не сказать, что все плохо, но складывается так: игра есть, очков нет. Негативный фон из-за такого, конечно, присутствует, и если проиграть «Уфе», то надо коренные перемены делать», — сказал Мостовой.

Встреча между «Спартаком» и «Уфой» состоится 25 сентября в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают девятое место, набрав десять очков. Клуб из Башкортостана располагается на 12 строчке, имея в активе восемь баллов.

В предыдущем туре «Спартак» уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что красно-белые могут проиграть «Уфе».