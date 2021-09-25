Наставник «ПСЖ» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, говоря о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси, заявил, что он надеется на то, что аргентинец сыграет в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдет 28 сентября.

«В пятницу Лео начал беговые тренировки. Надеемся, что все пойдет по плану, поэтому мы вновь оценим его состояние в воскресенье. Сможет ли он сыграть против «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Месси был заменен в матче против «Лиона» из-за ушиба колена.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

В матче пятого тура Лиги 1 против «Лиона» Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

За три матча Месси не отметился результативными действиями.