Жулин о снятии Трусовой с Кубка России: тренер должен принимать такие решения

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова Александр Жулин высказался о снятии Александры Трусовой с произвольной программы на этапе Кубка мира в Сызрани.

«Я считаю, что тренер должен принимать решения, потому что только он знает, в каком состоянии его спортсмен находится. Например, я попросил нашу федерацию и лично Александр Когана, чтобы перенесли наш прокат из Сызрани в Йошкар-Олу. Я видел, что мы еще сыроваты и не набрали кондиций. Они пошли мне навстречу, за что я их очень уважаю и люблю. Ничего страшного в том, что мы снялись с Сызрани, нет — тренеру виднее. Так же и здесь: возможно, Этери Георгиевна Тутберидзе подумала и решила, что незачем Сашу загонять. Может, ее нога беспокоит, может, еще что-то. Они правильно совершенно сделали, пусть Саша немного передохнет», — сказал Жулин «Газете.Ru».

Накануне Александра Трусова уверенно выиграла короткую программу. Свою ближайшую преследовательницу, Елизавету Туктамышеву, она обогнала почти на четыре балла, даже несмотря на падение с тройного акселя.

Ранее Жулин прокомментировал проблемы Трусовой при исполнении тройного акселя.