Греческий теннисист Циципас записал обращение на русском языке в футболке сборной России

Греческий теннисист Стефанос Циципас записал в своем Twitter видеообращение к ветеранам советского футбола и организаторам футбольного турнира памяти Сергея Сальникова.

Напомним, Сальников — дед Циципаса по материнской линии. Он умер в 58 лет от сердечного приступа на футбольном поле.

«Я знаю, что мой дед, Сергей Сальников, всю жизнь был предан этой игре — футболу. Сергей настолько любил футбол, что мог говорить об этом часами. И мы наконец дождались такого замечательного турнира», — сказал Циципас на русском языке в футболке сборной России.

Футбольный турнир состоялся 22 сентября. В решающем матче ветераны московского «Динамо» обыграли ЦСКА в серии пенальти.

Сальников выступал за ленинградский «Зенит», московское «Динамо» и столичный «Спартак». В 1956 году он стал олимпийским чемпионом.

Ранее Стефанос Циципас стартовал с победы на олимпийском теннисном турнире в Токио. Он стал первым греческим теннисистом, кому за 97 лет удалось одержать победу в матче одиночного турнира среди мужчин.