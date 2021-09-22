Украинский боксер объяснил, почему жестко добивал россиянина

Украинский боксер Владислав Сиренко, комментируя недовольство общественности тем, что он жестко добивал россиянина Александра Устинова, заявил, что тогда не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать бой. Слова украинского боксера передает «Обозреватель».

«Мне тоже говорили про предъявы в мою сторону. Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, то он начал падать и подвис на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я же не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже всё? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды «стоп», ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. И естественно, я должен был нанести еще пару ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок», — сказал Сиренко.

Напомним, Сиренко нокаутировал 44-летнего россиянина в первом раунде.

Сиренко является чемпионом WBC Asia. В активе украинца 18 побед, из которых 15 нокаутом, и ноль поражений.

Александр Устинов в своей карьере имеет 36 побед, пять поражений и одну ничью.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил с днем рождения президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова.