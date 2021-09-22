Известный блогер дебютировал в Кубке России и пропустил три мяча за семь минут

Футбольный блогер, вратарь Евгений Спиряков, дебютировавший за ногинское «Знамя» в Кубке России против «Крыльев Советов» (0:10), пропустил три мяча за семь минут.

Голкипер вышел на замену в конце второго тайма при счете 0:7, после чего пропустил три мяча.

В составе самарской команды забитыми мячами отметились Данил Липовой, Дмитрий Цыпченко (хет-трик), Сергей Пиняев (дубль), Денис Якуба, Иван Сергеев (дубль) и Гленн Бейл.

Спиряков подписал контракт с ногинским клубом 27 августа этого года. Ранее он защищал ворота блогерского футбольного клуба «Амкал».

В следующем матче самарский клуб сыграет против петербургского «Зенита» в рамках Российской премьер-лиги 25 сентября. Очередной матч в Кубке России «Крылья» проведут в гостях у «Енисея» 27 октября.

«Знамя» 26 сентября встретится со «СКА-Хабаровском 2» в матче Футбольной национальной лиги.

Ранее 16-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые отличился на взрослом уровне, отметившись дублем в матче против «Знамени» (10:0).