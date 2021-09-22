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В Америке загорелся стадион вместимостью более 70 тысяч человек

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FOX 8 New Orleans/Twitter

В Новом Орлеане загорелся домашний стадион клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Орлеан Сейнтс». Об этом сообщает телекомпания FOX.

По информации источника, здание подверглось пожару после того, как загорелась машина для очистки крышы. Пожарная служба оперативно отреагировала на возгорание и смогла быстро нейтрализовать пламя.

Отмечается, что после данного инцидента один человек был доставлен в больницу с незначительными ожогами. Сумма ущерба от повреждения крыши еще пока не известна.

Напомним, что свой следующий домашний матч в НФЛ «Нью-Орлеан» проведет 3 октября. На данный момент информации о возможном переносе встречи нет.

Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» произошло возгорание.

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