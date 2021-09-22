В Америке загорелся стадион вместимостью более 70 тысяч человек

В Новом Орлеане загорелся домашний стадион клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Орлеан Сейнтс». Об этом сообщает телекомпания FOX.
По информации источника, здание подверглось пожару после того, как загорелась машина для очистки крышы. Пожарная служба оперативно отреагировала на возгорание и смогла быстро нейтрализовать пламя.
Отмечается, что после данного инцидента один человек был доставлен в больницу с незначительными ожогами. Сумма ущерба от повреждения крыши еще пока не известна.
Напомним, что свой следующий домашний матч в НФЛ «Нью-Орлеан» проведет 3 октября. На данный момент информации о возможном переносе встречи нет.
Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» произошло возгорание.
#BREAKING: Fire ignites on Superdome roof. Follow live at https://t.co/gmkeP1kO7H pic.twitter.com/2ajrsilStF— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) September 21, 2021