Губерниев заступился за Дзюбу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Карпину и Дзюбе рано жить воспоминаниями. Если предположить, что Дзюба нарочито отказался играть за сборную, то как у Михаила Казакова: «Мелковато, Хоботов». Однако я уверен, что Артем не такой. И пускай во время разговора Дзюбы с Карпиным Артем сказал, что он готов и т. д., все-таки действительно считаю, что несмотря на очевидный прогресс футболиста в последних играх, пока он в самом деле не чувствует вот ту силу и возможность помочь сборной России.

Дзюба прекрасно понимает, что полировать скамейку для бывшего капитана, флагмана отечественного футбола образца 18-го года, все это мелковато. Артем тот человек, который заряжал страну футбольную.

Дзюба на данный момент не в самом оптимальном состоянии, чтобы быть образцом той самой гидроэлектростанции для того, чтобы помогать, для того чтобы зажигать партнеров. Его максимализм приведет к тому, что он сможет обрести в ближайшее время нужную форму.

Я совсем не хочу думать плохо о Дзюбе, потому что сейчас очень много комментариев. Я не сомневаюсь, что человек, который был капитаном, действительно думает о хорошем, чтобы действительно начать помогать команде, когда у него произойдет перезарядка батарейки, и он будет в оптимальном состоянии», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Игрок мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее сообщалось, что ведущий Иван Ургант потроллил Артема Дзюбу после его отказа от вызова в сборную России.