Тихонов предложил «Зениту» гнать Дзюбу из клуба поганой метлой за отказ играть в сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы пропустить октябрьские сборы национальной команды. 21 сентября футболист отказался от участия в ближайших матчах национальной команды.

«Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. За такой отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» нужно расторгнуть с ним контракт и наказать по полной программе. Платят бешеные деньги, а они нигде нормально не играют, в еврокубках позор просто — все просрали», — сказал Тихонов в интервью Sport24.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Первый тренер Дзюбы Александр Шупляков заявил, что Артем не предатель, просто он не хочет быть в тени Смолова.