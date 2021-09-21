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Карпин о дерби ЦСКА — «Спартак»: игра была равна…

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Илья Питалев/РИА Новости

Стало известно, как главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил прошедшее накануне дерби между ЦСКА и «Спартаком». Победу одержали «армейцы» со счетом 1:0, единственный гол в матче забил форвард Антон Заболотный. Наставник национальной команды на игре присутствовал.

«Угадаете, что сказал мне Карпин про дерби? Правильно: игра была равна… А потом заказал кофе. С сахаром - а чё, я ж не футболист...» — написал в своем Telegram-канале журналист Сергей Микулик.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 13 очков, занимает седьмое место в таблице первенства. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре армейские футболисты на выезде встретятся с «Нижним Новгородом», а «Спартак» в Москве примет «Уфу».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не уволит главного тренера Руя Виторию раньше 20 ноября из-за пункта в контракте.

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