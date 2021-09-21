«Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября из-за пункта в контракте

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не покинет свою должность как минимум до 15-го тура текущего чемпионата России из-за пункта в контракте, согласно которому клуб может уволить тренера с минимальной неустойкой, если в конце первого круга команда будет занимать место ниже пятого. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, в этом случае «Спартак» выплатит тренеру его зарплату за полгода — €1,5 млн. Витория возглавил «Спартак» перед стартом нынешнего сезона, подписав контракт сроком на два года с общей зарплатой €6 млн на весь тренерский штаб.

Другие источники утверждают, что в том случае, если «Спартак» не поднимается в пятерку к 15-му туру и у руководства клуба появится желание расстаться с тренером, красно-белые выплатят специалисту полностью всю сумму за первый сезон — €3 млн.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов на стадии квалификационного раунда и неожиданно проиграли дома польской «Легии» в групповом этапе Лиги Европы.

После дерби с ЦСКА, в котором «Спартак» уступил со счетом 0:1, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов рассказал, что руководство клуба доверяет тренерскому штабу и Руй Витория со своего поста не уходит.

Ранее экс-игрок «Спартака» Мостовой заявил, что Витория вообще не понимает, что происходит в клубе.