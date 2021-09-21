Сборная Венгрия проведет два матча без зрителей за расизм в адрес английских игроков

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал решение по делу о расистском поведении венгерских фанатов в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 Венгрия — Англия, который завершился победой гостей со счетом 4:0.

«Проанализировав все обстоятельства дела, серьезность инцидентов (расистские оскорбления и поведение, бросание предметов, зажигание пиротехники, заблокированные лестницы), комитет решил, что сборная Венгрии проведет следующие два домашних матча в соревнованиях ФИФА без зрителей. Наказание по второму матчу будет условным, испытательный срок — два года. Кроме того, комитет наложил на венгерскую федерацию штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков», — говорится в заявлении ФИФА.

Матч состоялся 2 сентября, трибуны освистали футболистов сборной Англии за то, что они преклонили колено перед матчем.

Англичане перед игрой обсудили острый вопрос расизма и решили продолжить акцию BLM. Игроки приняли такое решение, несмотря на то что в июне в Венгрии освистали футболистов Ирландии, которые встали на колено перед товарищеской игрой.

На 55-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. На 69-й минуте Гарри Магуайр сделал счет 3:0, забив головой. В концовке игры Деклан Райс установил окончательный счет — 4:0.

Ранее сообщалось, что игроков сборной Англии освистали за то, что они встали на колено перед матчем с Венгрией.