Мостовой — о тренере «Спартака»: он и сам не понимает, что происходит

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой, комментируя поражение «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:1), заявил, что главный тренер красно-белых Руй Витория сам не понимает, что происходит в клубе. Слова Мостового передает «Матч ТВ».

«Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что «Спартак» по игре в принципе никому не уступает. Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар», — сказал Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» после поражения от ЦСКА опубликовало заявление, в котором сказано, что спартаковские футболисты «в очередной раз опозорили великое имя клуба».