Стали известны составы на центральный матч 8 тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

Московский ЦСКА и столичный «Спартак» назвали составы на матч 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Эджуке, Чалов, Заболотный, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Промес, Понсе, Ларссон, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. Главным судьей центрального матча восьмого тура чемпионата страны назначен Сергей Карасев. Помогать Карасеву будут боковые арбитры Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервный рефери — Павел Шадыханов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, его ассистентом назначен Дмитрий Мосякин.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России против столичного «Спартака».