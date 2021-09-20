Тренер вратарей Кафанов рассказал, почему Сафонова вернули в национальную команду

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил вызов голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду, передает «Чемпионат.com».

«После того, как Сафонова не вызвали в национальную команду, еще до сентябрьских матчей провел две хорошие игры против «Рубина» и «Локомотива». Я ему звонил после «Рубина». Сказал, что нам нужен такой вратарь», — сказал Кафанов.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров высказался о включении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в расширенную заявку сборной России.