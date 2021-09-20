«Зенит» боролся за покупку лучшего бомбардира РПЛ, но «Уфа» дала в три раза больше

В январе 2020 года за российского нападающего Гамида Агаларова, выступавшего тогда за махачкалинский «Анжи», боролась не только «Уфа», в которой он в итоге и оказался, но и петербургский «Зенит». Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, в Петербурге рассматривали Агаларова под вторую команду, однако финансовые условия перехода не устроили президента «Анжи» Османа Кадиева. Сине-бело-голубые предложили 2,5 млн рублей, а «Уфа» дала в три раза больше — 7 млн. В результате махачкалинцы и уфимцы договорились о трансфере.

21-летний форвард команды из столицы Башкирии забил восемь мячей в восьми матчах и лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

В последнем матче первенства страны против «Химок» Агаларов оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:2.

Ранее экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова.