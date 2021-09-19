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«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря голу Роналду и отбитому пенальти Де Хеа на 90+5

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Phil Noble/Reuters

«Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1.

Счет открыл полузащитник лондонцев Мохамед Саид Бенрахма на 30-й минуте. Уже через пять минут нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сравнял счет на табло. В самой концовке встречи полузащитник Джесси Лингард вырвал победу для «Манчестера». «Вест Хэм» имел возможность сыграть вничью с «Юнайтед», но Марк Нобл не сумел реализовать пенальти на 90+5.

Матч проходил на «Олимпийском стадионе» в Лондоне.

После пяти туров команда Уле Гуннара Сульшера делит первую строчку турнирной таблицы АПЛ с «Ливерпулем», имея в активе 13 очков. «Вест Хэм» располагается на восьмом месте лиги, набрав восемь очков.

В следующем матче АПЛ клуб из Манчестера встретится с «Астон Виллой» 25 сентября. «Вест Хэм» в этот же день сыграет с «Лидсом».

Англия. АПЛ. 5-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 2:1
Голы: 0:1 — Бенрахма, 30; 1:1 — Роналду, 35; 1:2 — Лингард, 89.

Ранее «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче пятого тура чемпионата Франции.

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Футбол. Чемпионат Англии
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