Олимпийская чемпионка Канаева может претендовать на пост главы техкома FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева может стать кандидатом на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в 2024 году.

«Она (Канаева) сейчас активно занимается английским языком. Также, возможно, подадим кандидатуру в комиссию спортсменов, кого-нибудь из сестер Авериных. Может, кто-то еще у нас появится. Заканчивает (Анастасия) Близнюк, может, ее поставим, если она не пойдет на четвертую Олимпиаду. У нас есть хорошие ставленники», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Выборы нового главы техкома FIG пройдут в турецкой Анталье с 5 по 7 ноября.

19 сентября Винер-Усманова заявила, что Россия сняла кандидатуру действующего руководителя Натальи Кузьминой с выборов.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики после судейского скандала на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио обвинила главу техкома FIG в отсутствии помощи России.