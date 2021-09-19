Винер-Усманова обвинила главу техкома FIG Кузьмину в отсутствии помощи России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила решение организации снять кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета Международной федерации гимнастики.

«Она (Кузьмина) нам ни в чем никогда не помогала. Она приезжала два раза в год, она уже 26 лет живет в Японии. Сюда она приезжала только для того, чтобы посмотреть, жива ли квартира, и получить компьютер. Ее дочка живет в Америке, поэтому она хотела выполнить все что положено с пристрастием, это была ее задача», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Кузьмина занимала пост главы технического комитета FIG, однако после Олимпийских игр — 2020 в Токио Винер-Усманова заявила, что российская организация отзовет ее кандидатуру.

Таким образом Винер-Усманова отреагировала на судейский скандал на Играх в Токио. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

Ранее серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина заявила, что Кузьмина должна была пересмотреть оценки Дины Авериной.