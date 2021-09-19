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Батыршина назвала смелым поступок Кузьминой не пересматривать оценку Авериной

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РИА Новости

Серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина высказалась о решении руководства Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) отозвать кандидатуру действующего руководителя технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Натальи Кузьминой с выборов нового главы этой структуры.

Технический комитет во главе с Кузьминой оставил в силе оценки гимнасткам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянка Дина Аверина заняла там второе место, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, получившей золото при том, что она допустила потерю предмета во время заключительного упражнения. После такого решения президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова заявила об отзыве кандидатуры Кузьминой, подчеркнув, что лучше вообще не иметь представителя России в техническом комитете, чем поддерживать человека, который нарушает нормы и правила.

«Я все время думала, что судьи независимые несмотря на то, что они представляют какую-то страну. И что Кузьмина ничего не теряла, если бы она как глава технического комитета могла пересмотреть оценки еще раз, внимательно. Я была уверена, что хоть она и представляет Россию, но идет сама по себе и ни от кого не зависит. Но она, конечно, смелая женщина.

Я не знала, что Россия может отозвать ее как кандидата и была уверена, что она сама выдвигает свою кандидатуру на выборы. Но если это делает страна, и Кузьмина, понимая ситуацию, не смогла ничего сделать — а, по словам Ирины Винер-Усмановой, не захотела ничего сделать, — для меня это было открытием.

Знать, что твою кандидатуру отзовут, ты потеряешь работу и будешь находиться в России без почестей, уйдешь на пенсию, имея за плечами такую неприятную историю — это, конечно, очень смелый поступок со стороны Кузьминой. Неоправданно смелый, я бы сказала», — отметила Батыршина в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в деятельности ставленника России в международной гимнастике.

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