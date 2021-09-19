Россия сняла Кузьмину с выборов FIG после скандального судейства на Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что организация сняла кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов на пост главы техкома Международной федерации гимнастики (FIG).

«Мы ее сняли с выборов еще позавчера. Замены от нас нет, будем готовить свою кандидатуру к Парижу-2024», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Кузьмина занимала пост главы технического комитета FIG, однако после Олимпийских игр — 2020 в Токио Винер-Усманова заявила, что российская организация отзовет ее кандидатуру.

Таким образом Винер-Усманова отреагировала на судейский скандал на Играх в Токио. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в деятельности ставленника России в международной гимнастике.