Аршавин оценил шансы лучшего бомбардира РПЛ Агаларова попасть в сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов хорошо себя проявил на старте чемпионата России.

«Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России. Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

21-летний форвард команды из столицы Башкирии забил восемь мячей в восьми матчах и лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

В последнем матче первенства страны против «Химок» Агаларов оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин скоро вызовет Агаларова в расположение национальной команды.