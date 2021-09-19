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Тренеру «Краснодара» Гончаренко грозит дисквалификация за оскорбление судей

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Сайт ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может быть дисквалифицирован на несколько матчей чемпионата России за красную карточку, которая была получена во время матча восьмого тура первенства страны против грозненского «Ахмата», сообщает РИА «Новости».

Специалист был удален во втором тайме встречи за критику арбитра Ивана Сиденкова, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. После паузы футболист клуба из столицы Чеченской республики все же получил красную карточку.

На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщается, что Гончаренко был наказан за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений». Согласно дисциплинарному регламенту, тренеру грозит дисквалификация на два-четыре матча, а также штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Встреча между «Ахматом» и «Краснодаром», прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал судейство в матче против «Краснодара».

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Футбол. Чемпионат России
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