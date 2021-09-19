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Президент ФИДЕ Дворкович — об игре «Локомотива» в Лиге Европы: они могут выйти в плей-офф

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РИА Новости

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился мнением об игре московского «Локомотива» в первом матче групповго матча Лиги Европы против французского «Марселя», передает «РИА Новости».

«Локомотив» сыграл нормально. Нельзя сказать, что он блещет, но сыграл на уровне. Он способен выйти из группы. Большие затраты на иностранцев? Если от тренера требуют результат, он просто обязан искать усиление», — заявил Дворкович.

Пока московский «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). Петербургский «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 лондонскому «Челси» в Лиге чемпионов, а московский «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил варшавской «Легии» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что руководитель отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральф Рангник предложил экс-форварду лондонского «Челси» Дембе Ба стать спортивным директором «железнодорожников».

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Футбол. Лига Европы
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