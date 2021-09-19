Экс-футболист «Зенита» Аршавин: никто не знает, как «Спартаку» выйти из кризиса

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Даже если «Спартак» победит, это будет вспышка. «Спартак», как мне кажется, в глобальном кризисе. Думаю, никто сейчас не представляет, как из этого кризиса выходить», — сказал Аршавин.

Встреча пройдет 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав десять очков. ЦСКА располагается на девятой строчке, отставая от красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось о том, что бизнесмен Петр Авен несколько лет назад не смог договориться с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о покупке клуба из-за высокой стоимости.