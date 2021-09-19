Экс-игроку «Челси» предложили стать спортивным директором «Локомотива»

Руководитель отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральф Рангник предложил экс-форварду лондонского «Челси» Дембе Ба стать спортивным директором «железнодорожников», передает PariFoot au Senegal.

Стоит отметить, что Рангник был главным тренером немецкого «Хоффенхайма», а Демба Ба был игроком в той команде.

Демба Ба завершил карьеру в сентябре 2021 года.

Пока московский «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). Петербургский «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 лондонскому «Челси» в Лиге чемпионов, а московский «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил варшавской «Легии» в Лиге Европы.

Ранее бывший футболист лондонского «Челси» Демба Ба ответил на вопрос о своем отношении к тому, что некоторые игроки «Зенита» не преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси».