Губерниев назвал личным делом решение Казанского уйти с «Матч ТВ» из-за Бузовой

Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» высказался о причинах ухода его коллеги Дениса Казанского с телеканала «Матч ТВ». Казанский объяснил, что принял решение покинуть канал из-за того, что контент, по его мнению, становится менее спортивным. Он, в частности, выразил сожаление в связи с тем, что одной из персон, которая должна привлекать аудиторию канала, стала Ольга Бузова. Губерниев воздержался от оценки высказываний Казанского, подчеркнув, что Денис является большим профессионалом.

«Это его личное дело, как он объяснил. Казанский – один из лучших комментаторов в стране, который совмещает одинаково блестяще комментарии футбола и хоккея, что редкость. Больше того, Казанский еще и телевизионный ведущий классный. Не будем забывать, что профессии комментатора и телевизионного ведущего – разные. Далеко не каждый спортивный комментатор может быть классным телевизионным ведущим, у Казанского это получается», - сказал Губерниев.

Вместе с тем, Казанский не покинет телеэкраны. Сообщается, что он может продолжить работу на «Первом канале».

«Я только могу сказать, что он выбрал свой путь и я желаю ему всяческих удач, потому что он действительно работает здорово. Я получал огромное удовольствие, работая вместе с ним. Но он сделал выбор, этот выбор я уважаю и желаю ему удачи, процветания и хороших эфиров на «Первом», - заключил Дмитрий Губерниев.

Ранее Денис Казанский высказался о причинах своего ухода с телеканала «Матч ТВ».