Главный тренер «Монако»: с Головиным наше лицо другое, это факт

Главный тренер «Монако» Нико Ковач, комментируя победу в матче Лиги Европы над австрийским «Штурмом» (1:0), заявил, что с полузащитником монегасков Александром Головиным лицо команды становится другим.

«Мы знали, что «Штурм» хорош в обороне и не были уверенны в своих силах в атаке. На перерыве были запланированы две смены, в том числе смена Желсона Мартинша, который проводит матчи каждые три дня с начала сезона. Но в целом это была не очень хорошая игра. Надеюсь, победа нам поможет. С Головиным или Сидибе лицо команды другое, это факт. Но это касается всех команд», — приводит слова Ковача L'equipe.

Напомним, единственный мяч в игре «Монако» — «Штурм» забил нападающий Крепин Диатта, отличившийся с передачи россиянина Александра Головина.

Следующий матч в ЛЕ «Монако» проведет 30 сентября против «Сосьедада». «Штурм» в этот же день сыграет с голландским «ПСВ».

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб заявил, что Александр Головин когда-нибудь сможет перейдет в каталонский клуб.